CATALUÑA. EL GOBIERNO AFIRMA QUE LA REUNIÓN CON PUIGDEMONT TODAVÍA “NO TIENE FECHA”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró hoy que la reunión del presidente Mariano Rajoy con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, todavía “no tiene fecha”, al tiempo que desligó este encuentro de la cumbre de mandatarios autonómicos celebrada esta semana en el Senado.

Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, dijo que la Conferencia de Presidentes de este martes y la reunión con Puigdemont son cosas “que no tienen mucho que ver”.

No obstante, dijo estar “convencido” de que “se producirá” la entrevista de Rajoy con el presidente catalán, aunque señaló que la misma aún “no tiene fecha”. Añadió que este encuentro “será bueno que se produzca”, puesto que servirá para buscar soluciones a problemas cotidianos de los catalanes.

Añadió que el Gobierno central viene asegurando desde el comienzo de la actual legislatura que tiene la “mano tendida” al diálogo con la Generalitat catalana, aunque resaltó que “es muy difícil que ese diálogo se produzca” si Puigdemont no acude a foros como la Conferencia de Presidentes.

ARMONIZACIÓN FISCAL

En todo caso, Méndez de Vigo dijo que los contactos del Gabinete de Rajoy con la Generalitat “son reales”, en referencia a los encuentros que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría está manteniendo en Cataluña con autoridades y representantes políticos.

Al mismo tiempo, el portavoz fue preguntado por el hecho de que comunidades como Andalucía pidieran en la Conferencia de Presidentes que en la nueva financiación autonómica se estudie la armonización de impuestos entre territorios, en referencia a que regiones como Madrid tengan impuestos sustancialmente más bajos en áreas como las sucesiones patrimoniales.

A este respecto, Méndez de Vigo manifestó que la financiación autonómica es de las cuestiones “más difíciles de resolver” en tolos países y que, en el caso de España, es lógica también esta complicación, ya que el 70% del gasto de las comunidades se destina al área social.

Por este motivo, dijo que es “lógico” que haya debate y que en el grupo de trabajo que se va a crear para hablar de la financiación autonómica “hay que hablar de todo”, en el sentido de que también debe tratarse la armonización fiscal entre comunidades que piden algunos.

