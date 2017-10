CATALUÑA. ALBIOL DICE QUE EL GOBIERNO ACTUARÁ SI NO HAY UNA RENUNCIA "CLARITA" A LA INDEPENDENCIA

Google Plus

El presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, afirmó este martes que si el Parlamento de Cataluña no aprueba "una declaración clarita" en la que se renuncie a la independencia, el Gobierno de España estará "legitimado" para actuar y adoptar medidas contra la Generalitat de Carles Puigdemont.

Albiol hizo estas declaraciones en los pasillos del Parlamento de Cataluña después de que la cámara autonómica aplazara una hora la comparecencia de Puigdemont convocada para las seis de la tarde, ante el supuesto rechazo de la CUP a apoyar la declaración preparada por el presidente autonómico.

"Si esta tarde no sale una declaración clarita que la entienda todo el mundo, hasta un niño de 10 años, en la que se renuncia al proyecto de ruptura de separar Cataluña del resto de España, a partir de ahí el Gobierno de España esta legitimado para actuar y tomar las decisiones que considere oportunas", dijo.

Además, Albiol mostró su preocupación por la "imagen de deterioro que se está dando de Cataluña y de las instituciones catalanas" en el resto de España y en el mundo y pidió a Puigdemont que deje de "marear la perdiz porque cada minuto que perdemos es un minuto que una empresa se está marchando de Cataluña".

Sobre la presencia de miles de personas a las Puertas del Parlamento de Cataluña que podrían quedar defraudadas si no hay una declaración unilateral de independencia, Albiol señaló que "eso se lo tienen que preguntar a quienes nos han traído aquí y quienes les han engañado durante cinco años" sobre la realidad del proceso de independencia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso