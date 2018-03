CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE A RIVERA QUE REFUERCE EL ESTADO DE DERECHO EN VEZ DE HACERSE "PUBLICIDAD"

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió este miércoles al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que contribuya a reforzar el Estado de Derecho en vez de hacer "publicidad de qué listos parecen algunos".



En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera preguntó a la vicepresidenta quién del Gobierno asumirá responsabilidades políticas por el uso de fondos públicos para el proceso secesionista en Cataluña.

Rivera preguntó por la destitución del secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, tras su detención por un posible uso de fondos públicos para el referéndum tras el registro que la Guardia Civil hizo este jueves en su domicilio y en su despacho en el Palau de la Generalitat en el marco de unas diligencias ordenadas por el Juzgado 13 de Barcelona para buscar un posible uso de fondos públicos para el referéndum del 1-O.

Recordó que supuestamente el Gobierno controla las cuentas de la Generalitat desde el pasado mes de septiembre, y que tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el presidente, Mariano Rajoy, han reiterado en el Parlamento que "ni un euro" de dinero público se había destinado a ese proceso independentista. "Parece que todo esto es mentira", denunció, por lo que preguntó abiertamente "cuál de estas dos cosas ha sucedido": o la Generalitat ha "tomado el pelo" al Gobierno o el Gobierno se lo ha tomado a los parlamentarios y a los ciudadanos "mintiendo" en el Congreso.

La vicepresidenta explicó que Molons fue cesado después de una investigación policial y que ha habido 260 ceses en aplicación del artículo 155 de la Constitución para "la demolición de las estructuras de Estado" creadas por la Generalitat. El Gobierno vela por el cumplimiento de la ley, añadió, por lo que "sería bueno que en vez de hacer publicidad de qué listos parecen algunos refuercen ese Estado de Derecho".

Rivera insistió en preguntar a la vicepresidenta por qué el Gobierno mintió en el Parlamento y quién va a asumir responsabilidades políticas por haber "permitido esta barbaridad" como responsable de las cuentas de la Generalitat.

Sáenz de Santamaría replicó que el asunto "se está investigando" y le afeó que ponga "sentencia" mientras el Gobierno trabaja por debilitar el independentismo y reforzar el constitucionalismo sin sumarse a coyunturas. Ciudadanos, dijo a Rivera, "defiende una cosa, la contraria, el extremo y el intermedio", y acudiendo a la hemeroteca se puede recordar lo que ese partido decía al comienzo del proceso secesionista, cuando pedía "más política y más cintura" con el nacionalismo.

Rivera exhibía portadas de periódicos desde sus escaños y gesticulaba continuamente, hasta el punto de que la vicepresidenta le espetó: "¿Me deja usted hablar?". Recordó a continuación que Ciudadanos pedía "no sobreactuar" y por ello "nos recomendaba que no hiciéramos nada", e incluso Inés Arrimadas reclamaba una moción de censura con 25 escaños y ahora "no se atreve" pese a tener 36.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso