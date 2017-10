CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE UNA REFLEXIÓN A PUIGDEMONT PARA “QUE NO HAGA NADA IRREVERSIBLE”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, pidió este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que se detenga a “reflexionar” antes del Pleno del Parlament de esta para no hacer una declaración unilateral de independencia (DUI) que sería “irreversible”.

El también ministro de Educación, Cultura y Deporte hizo estas valoraciones en declaraciones a los periodistas antes de participar la inauguración de la exposición ‘El poder del pasado. 150 años de arqueología en España’, en el Museo Arqueológico Nacional.

“Vivimos un momento decisivo para Cataluña y los catalanes y la actuación del Gobierno de Puigdemont, situándose al margen de la ley y desobedeciendo las sentencias judiciales, ha situado a su Gobierno al margen de la legalidad”, lamentó el portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ante el Pleno de esta tarde en el que Puigdemont podría declarar la independencia, Méndez de Vigo le pidió que se pare a “reflexionar” en un momento en el que es preciso “introducir serenidad”. Por ello, pidió al mandatario catalán “que no haga nada irreversible, que no emprenda un camino que no tenga vuelta y que no lleve a cabo ninguna DUI”.

Le recordó que su “deber” como gobernante es “buscar el bienestar y la felicidad” de su pueblo, además de la “concordia”. “Debe pensar en ello cuando esta tarde acuda al Parlament”, insistió, antes de insistir en su petición para que Puigdemont “vuelva a la legalidad y al diálogo” en la Cámara autonómica.

Dicho esto, abundó en que Europa ya ha dicho “con toda claridad” que no aceptará una DUI, puesto que sería “un fracaso” para el entorno comunitario. Por tanto, avisó de que “no hay que hacer que al final no tenga efectos” ni que sea “irreversible”. “Hoy es siempre todavía”, dijo parafraseando al poeta Antonio Machado, y añadió que “estamos a tiempo”.

