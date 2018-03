CATALUÑA. EL GOBIERNO: “CATALUÑA HA SUFRIDO MUCHO QUEBRANTO Y NO PUEDE SER SOMETIDA A LA INHABILITACIÓN DE SU PRESIDENTE”

Google Plus

El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, aseguró este jueves que “Cataluña ha sufrido mucho quebranto” y ahora “no puede ser sometida a la inhabilitación” de su futuro presidente y añadió que “quien aspire” a ostentar el máximo cargo de la Generalitat “debe estar libre de procesos judiciales”.



Bermúdez de Castro se pronunció en estos términos en su intervención en la comisión creada en el Senado para el seguimiento del 155 y que dio luz verde a su aplicación en Cataluña.

Para el ‘número 2’ de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Cataluña necesita “certeza y estabilidad” para crecer y prosperar económicamente y cargó contra la última “maniobra” del presidente del Parlament, Roger Torrent, que convocó esta tarde un Pleno extraordinario para la ‘investidura exprés’ del exconsejero de Presidencia Jordi Turull

Según Bermúdez de Castro, esta decisión “arbitraria” y que “obedece a intereses sectarios” es un paso más “en la estrategia independentista de confrontación con el Estado” y avisó al ala independentista de que “no deben olvidar que el Estado de democrático y de derecho ha dado sobradas muestras de su capacidad para defenderse”.

Dijo que la sociedad catalana que no está de acuerdo con su ideario les está “pidiendo a gritos” que tengan “la altura de miras necesaria para representar a todos y no sólo a los suyos” y que, además, sean capaces de “devolver la dignidad” al Parlament de Cataluña.

“Cataluña ha sufrido mucho quebranto y no puede ser sometida al riesgo de la inhabilitación de su presidente. Sería un golpe muy duro para su estabilidad y su prestigio, y para la dignidad de sus instituciones”, sostuvo. Asimismo, advirtió a los independentistas de que “quien aspire a la Presidencia de la Generalitat debe estar libre de procesos judiciales”.



