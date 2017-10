CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA A PUIGDEMONT DE QUE “LA ÚNICA SALIDA ES VOLVER A LA DEMOCRACIA”

Google Plus

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, avisó este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que “la única salida es volver a la democracia, la única salida es la legalidad y la única salida es la ley”, porque “la ley nos hace iguales”.

Lo dijo en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia tras ser preguntada sobre si el Gobierno se plantea facilitarle algún tipo de "salida" u ofrecerle alguna opción con el objetivo de que Puigdemont abandone la apuesta por la independencia de Cataluña.

“La única salida es volver a la democracia, la única salida es la legalidad y la única salida es la ley, porque la ley nos hace iguales y dentro de la ley podemos discutir de todo”, aseguró la ministra, quien criticó que dos millones de personas no pueden decidir sobre el futuro del país, ya que “los que tienen que decidir lo que quiere ser España somos los 47 millones de españoles”.

Acerca de si el presidente del Gobierno está buscando una “humillación” del presidente de la Generalitat, Montserrat afirmó que “no es cierto” y opinó que “quien humilla todos los días a los catalanes es Puigdemont vulnerando nuestros derechos y libertades” y remarcó que “ellos lo único que buscan es romper España y no lo podemos permitir bajo ningún concepto”.

En este sentido, la ministra hizo un llamamiento “muy sincero” a “los miembros del PDECat y de Esquerra a los que no les está gustando lo que está haciendo el president Puigdemont”, así como a “tantísimos catalanes de buena fe que son independentistas y se han sentido engañados”, puesto que, indicó, muchos independentistas están diciendo “así no” al ver las consecuencias económicas de una posible independencia de Cataluña.

“El independentismo es un proyecto basado en la mentira, la manipulación y la tergiversación”, manifestó Montserrat, quien remarcó que “Cataluña tiene que volver a la legalidad”, porque “tenemos mucho dolor diario de ver cómo la sociedad y las familias están divididas”. “No se salva ninguna familia, ni siquiera la mía”, añadió.

