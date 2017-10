(AVANCE) CATALUÑA. EL GOBIERNO DICE A PUIGDEMONT QUE AÚN TIENE “LA OPORTUNIDAD” DE ACLARAR QUE NO DECLARÓ LA INDEPENDENCIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lamentó este lunes que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, “haya decidido no contestar” al requerimiento que se le formuló por la vía del artículo 155 de la Constitución, pero le dijo que aún tiene “la oportunidad” de decir que no declaró la independencia hasta el jueves a las 10.00 horas, la “fecha clave” para decidir si se ponen en marcha las medidas derivadas de aplicar este precepto constitucional.

Sáenz de Santamaría se pronunció así en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa para dar respuesta a la misiva de Puigdemont en la que no precisa si declaró la independencia en el Pleno del Parlamento del pasado 10 de octubre y solicita al Gobierno una reunión “lo antes posible” para buscar “el camino de la solución”.

La 'número dos' del Ejecutivo informó de que el presidente Mariano Rajoy ya ha contestado a la misiva que llegó esta misma mañana y en la que el presidente catalán eludió decir si hizo una declaración unilateral de independencia. “Creo que no era una respuesta complicada. En un tema tan importante como éste solo se le pedía y se le pide claridad”, subrayó la vicepresidenta.

Insistió en que Puigdemont tiene todavía “la oportunidad de rectificar, ser claro, volver a la legalidad y formular sus planteamientos donde radica la mediación en nuestro país”, refiriéndose al Congreso de los Diputados. Al no haber dado una respuesta concreta, ahora se activa la segunda fase del requerimiento, en la que “debe revocar esa declaración si sigue insistiendo en no contestar” y tiene “la oportunidad de decir que no tiene que revocarla porque no la ha declarado”.

