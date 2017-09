CATALUÑA. EL GOBIERNO ESTÁ PREPARADO PARA “ACTIVAR MECANISMOS MÁS INTENSOS” PARA QUE SE CUMPLA LA LEY

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este martes que el Gobierno está preparado ante la posibilidad de tener que “activar mecanismos más intensos” para que se cumpla la ley en Cataluña, ante el “auténtico desafío a la democracia" del Govern de la Generalitat y de algunos diputados catalanes.

“Si llega el momento en que hay que activar mecanismos más intensos que los que hasta ahora se han llevado a cabo, todos los catalanes y todos los españoles tiene que estar seguros que el Gobierno sabe cual es nuestra responsabilidad, que es que se cumpla la ley, que todos somos iguales, y eso va a pasar con toda seguridad”, indicó.

Así respondió en una entrevista en TVE recogida por Servimedia el ministro, quien explicó que “en ese momento no se ha solicitado” la suspensión del cargo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y de otros colaboradores, pero “no sé lo que pasará en las próximas semana, y cada paso tendrá su respuesta”.

Catalá defendió que están trabajando “intensamente” ante estos “días importantes” porque lo que está “pasando son cosas muy graves”. Aseguró que las actuaciones del Ejecutivo se plantean en defensa del Estado de Derecho porque “España es una democracia y todos estamos sometidos a la ley, nadie está por encima, y menos un gobernante”.

En esta línea, indicó que el Estado seguirá actuando con “firmeza y toda garantía” porque hay “herramientas suficientes para garantizar que en España se cumplen las leyes” y el artículo 155 de la Constitución “es una más que se puede llegar a aplicar en determinadas circunstancias”. Nosotros, como hasta ahora, prudencia, proporcionalidad y no hacer anuncios, sino que actuamos”, expuso Catalá.

El titular del departamento de Justicia se mostró convencido de que “no va a haber referéndum” el 1-O sino “otra cosa” porque las “condiciones” para que la consulta sea tomada como un referéndum no se van a dar. Eso le llevó a reconocer que puede haber una urna en la plaza de un pueblo, “no hay que descartarlo, pero eso no es un referéndum, es otra cosa y no tendrá ningún valor jurídico”.

Catalá se mostró confiado en que se “deje en paz” a los alcaldes y que “no les obliguen a hacer lo que no quieren hacer”. “Que no se fuerce a nadie, seamos de verdad demócratas”, pidió tras lamentar la “radicalidad” que ha adoptado una parte del procés y denunció que a “algunos les interesa crea un clima bélico”.

