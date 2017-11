CATALUÑA. EL GOBIERNO DE CARMENA EXPRESA SU “ENFADO” POR EL POLICÍA MUNICIPAL QUE PROTESTÓ JUNTO A HOGAR SOCIAL MADRID

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, manifestó este martes su “enfado” por el hecho de que el hasta ayer portavoz del Colectivo Profesional de la Policía Municipal, Julián Leal, se concentrara junto a miembros de Hogar Social Madrid contra los miembros del Parlamento de Cataluña que acudieron a declarar en la Audiencia Nacional.

Barbero afirmó que el Gobierno municipal está “pensando qué hacer” después de que Leal dimitiera ayer de su puesto tras conocerse su participación en la manifestación, pero no avanzó medidas disciplinarias contra el agente.

El delegado sólo dijo que le “llama la atención” que Leal fuera hasta ayer liberado sindical de esta asociación policial, cuando se supone que una persona designada para este puesto “representa los valores centrales del sindicato”, y sin embargo se manifestó junto a un colectivo ultraderechista como Hogar Social Madrid.

“Estas cosas me producen enfado”, añadió, puesto que a su juicio la policía representa todo lo contrario a un grupo como Hogar Social Madrid, que emite constantemente “discursos de odio”, pero reconoció que las decisiones no se pueden tomar desde el “enfado”, por lo que no avanzó si se plantea o no una sanción o la destitución de Leal como agente de la Policía Municipal.

