CATALUÑA. EL GOBIERNO ACEPTA LA PETICIÓN DEL PSOE DE TRAMITAR EL 155 EN UNA COMISIÓN ‘AD HOC’

El Gobierno tiene previsto que la tramitación en el Senado de las medidas que pueda adoptar en virtud del artículo 155 de la Constitución se haga a través de una comisión ‘ad hoc’ para evitar hacerlo en la específica de las comunidades autónomas.

Dentro de los contactos fluidos que mantienen sobre el desafío secesionista, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha hablado de cómo oficializar el trámite del 155 y los socialistas prefieren que sus presidentes autonómicos no participen en la comisión que trataría este asunto, según fuentes parlamentarias.

Para ello, se acogen a que el artículo 189.2 del Reglamento de la Cámara Alta establece que la Mesa del Parlamento puede tramitar la petición del Gobierno del 155 bien “por la Comisión General de las Comunidades Autónomas, o bien procederá a constituir una Comisión conjunta", al amparo del artículo 58.

La preferencia del PSOE de que sea una comisión creada para este efecto cuenta con el visto bueno de Moncloa, que no ha puesto reparos a la hora de evitar el “desfile” de presidentes autonómicos que forman parte de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Según el artículo 58 del Reglamento, “cuando la Mesa del Senado estima que existen dos o más Comisiones competentes por razón de la materia procederá a constituir una Comisión con miembros de aquellas a las que afecte”, que, según fuentes parlamentarias, la formarían de manera inicial miembros de la Comisión Constitucional y de la de Hacienda y Función Pública.

Esta comisión podrá pedir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por medio del presidente del Senado, Pío García-Escudero, la información que considere y le dará un plazo “razonable” de alegaciones, que podría ser de 24 a 48 horas. Además, se le dará la oportunidad de designar un representante para hacer valer su posición.

Tras esto, la comisión expondrá de manera “razonada” si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno y elevará su conclusión al Pleno. Fuentes consultadas por Servimedia indicaron que existe un plazo mínimo de tres días para convocar un Pleno pero que, en caso de urgencia, puede reducirse. De tal forma que, según cálculos parlamentarios, el Pleno podría ser a partir del miércoles de la próxima semana.

Ese Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta, con dos turnos a favor y dos en contra, de veinte minutos cada uno, y las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que lo soliciten, por el mismo tiempo.

Concluido el debate, se procederá a la votación de la propuesta presentada, siendo necesario para la aprobación de la resolución el voto favorable de la mayoría absoluta de senadores.

