CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE AL PARLAMENT UN PLENO “EN POSITIVO” Y SIN “EMPECINAMIENTO EN ERRORES”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo este martes que respeta el Pleno convocado para mañana en el Parlamento de Cataluña, pero que le “gustaría que fuera un Pleno en positivo y que no hubiera empecinamiento en errores”.



A pregunta de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo dijo que el Gobierno “respeta la soberanía parlaementaria” y que “es competencia y responsabilidad” del presidente del Parlamento, Roger Torrent, y de la Mesa, convocar el Pleno de mañana.

Ahora bien, puntualizó, “nos gustaría que fuera un Pleno en positivo y que no hubiera empecinamiento en errores”, porque “lo que puede y no puede hacer el Parlamento de Cataluña se lo ha dicho el Tribunal Constitucional”, y los diputados “saben las consecuencias jurídicas que acarrea el incumplimiento de las sentencias del TC”.

El portavoz del Gobierno central insistió en que éste espera la investidura de un presidente de la Generalitat “que no tenga causas judiciales pendientes y, sobre todo, que se convierta en presidente de todos los catalanes y no sólo de unos catalanes”, y remató: “Eso nos gustaria ver en los próximos días”.

"MUY DE LAMENTAR"

Preguntado por la admisión a trámite por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont reivindicando sus “derechos políticos” a ser investido de nuevo, Méndez de Vigo recalcó que no se trata de un órgano jurisdiccional, que enviará una comunicación a la que España responderá “con mucho gusto” en el plazo que tiene explicando la situación del expresidente catalán.

Una situación que a él le parece “muy clara”: la de “una persona huida de la Justicia”, que, a diferencia de otros exconsejeros catalanes, se marchó para “eludir acudir a los tribunales” y que, detenido en Alemania en virtud de la orden europea de detención, el Gobierno estará “a lo que digan las autoridades judiciales” alemanas.

Ya en su intervención inicial, Méndez de Vigo había querido recalcar que la suerte de Puigdemont y sus exconsejeros está “exclusivamente en manos de la Justicia”, y que la euroorden supone una relación directa entre autoridades judiciales de ambos países “sin intervención de los gobiernos”.

Respecto a los incidentes provocados por independentistas, el portavoz, expresando su apoyo a los Mossos d’ Esquadra, dijo que son “muy de lamentar” y “en modo alguno favorecen la imagen de Cataluña”, además de ser “negativos para los catalanes, que ven perturbada su paz social por grupos de violentos” y no logran “recuperar la conviencia y eliminar las tensiones”, que en su opinión es “lo que necesita Cataluña”.

Méndez de Vigo presumió de que el artículo 155 se está aplicando “con prudencia, proporcionalidad y eficacia”, en lo que estima el beneficio de todos los catalanes, y garantizó que “continuará haciéndolo” mientras el Parlamento catalán, en su “responsabilidad”, no logre investir a un presidente “de todos los catalanes”. Sin querer pronosticar si se llegará a investir a uno, sí constató que, una vez celebrado el primer intento con Jordi Turull, “ya ha comenzado a contar el tiempo de dos meses” tras el cual, si no hay investidura exitosa, “habrá elecciones”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso