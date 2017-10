CATALUÑA. EL GOBIERNO NIEGA QUE VAYA A USAR LA FUERZA CONTRA LAS PROTESTAS

- Pide una rectificación a 'The Times' por decir lo contrario en una entrevista de Méndez de Vigo. El Gobierno de España negó este martes que pretenda utilizar la fuerza para calmar las protestas ciudadana que puedan producirse en Cataluña contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución y recalcó que "evitará los actos de violencia".

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, envió una carta al director del periódico británico 'The Times' en la que solicita una rectificación por publicar que España utilizará la fuerza en Cataluña contra las protestas al margen de la ley.

En el escrito, al que tuvo acceso Servimedia, Méndez de Vigo declara su "gran sorpresa" por la información publicada por el corresponsal Graham Keeley tras concederle una entrevista sobre la situación política y social que atraviesa Cataluña.

El diario atribuía textualmente a Méndez de Vigo que "el portavoz del Gobierno y ministro de Educación dijo a 'The Times' que la policía catalana sería utilizada para calmar las protestas que amenacen el orden público" tras la aplicación del artículo 155.

Méndez de Vigo transmitió por escrito su "protesta" al director del periódico británico con el argumento de que "en la entrevista que ayer mantuve con el señor Keeley, y que por cierto duró más de una hora y cuya grabación conservo, jamás expresé que ni los Mossos de Escuadra, ni cualquier otra policía de nuestro país, fuesen a utilizar la violencia".

De hecho, sostiene que así se pone de manifiesto en otra cita de la entrevista en la que dijo que "ningún gobierno desea actos de violencia pero el Gobierno tiene que asegurarse de que la ley es obedecida y si hay gente en el otro lado que no quiere obedecer la ley, entonces, a través de los Mossos restableceremos la ley".

Para Méndez de Vigo, estas palabras constituyen "una reflexión sobre la necesidad de que en cualquier Estado de Derecho se debe cumplir el imperio de la ley".

De hecho, el ministro saca a relucir la copia de la grabación que conserva de la entrevista y destaca que en ella afirmó con rotundidad que “el Gobierno evitará los actos de violencia”y que "eso es lo que pasa en todas las democracias de Europa”. Por ello, exige una "rectificación" sobre una afirmación "que nunca pronuncié".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso