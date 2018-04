CATALUÑA. EL GOBIERNO ESPAÑOL SE VE CON LA MINISTRA DE JUSTICIA ALEMANA EN UNA CUMBRE SOBRE DERECHOS HUMANOS

Google Plus

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, mantuvo este jueves en Copenhague (Dinamarca) un encuentro bilateral con la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, a quien se atribuyeron en su país unas declaraciones de apoyo al tribunal germano que se ha negado a extraditar a Carles Puigdemont por un delito de rebelión.



Según informó el Ministerio de Justicia, Sánchez-Cortés se vio con la ministra alemana en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la reforma de su sistema, que se celebra este jueves y el viernes en la capital danesa y que organiza el Consejo de Europa.

En el marco de esta conferencia, en la que participan 47 países, Justicia explicó que la secretaria de Estado mantuvo "contactos bilaterales con representantes de otros países, entre ellos con la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley”.

En el comunicado del Ministerio no se explicó el contenido de este encuentro, aunque el mismo se produce después de que el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’ publicase el pasado sábado una información en la que atribuía a Barley unas declaraciones sobre la decisión de un tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont a España por rebelión. Según este rotativo, la ministra había considerado esta resolución judicial como “completamente correcta”.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS

Barley aclaró posteriormente que no había realizado ninguna declaración pública a este diario, al tiempo que llamó a su homólogo español, Rafael Catalá, para aclarar su posición sobre Puigdemont. Al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, ha manifestado que su país mantiene que lo referido a Cataluña es un “asunto interno” de España, que debe resolverse “al amparo de la Constitución española y de acuerdo a la legislación vigente”.

Al mismo tiempo, según informó Justicia, Sánchez-Cortés expresó este jueves en Copenhague “el firme compromiso del Gobierno de España con el respeto de los derechos humanos y la relevancia en este ámbito del Convenio Europeo”. También destacó que en 2019 se celebrará el aniversario de los 40 años de la ratificación de este tratado por parte de España.

Asimismo, la secretaria de Estado se refirió a que España es “uno de los Estados que menos demandas tiene ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con su volumen de población”.



