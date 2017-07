CATALUÑA. EL PSOE PIDE AL GOBIERNO QUE EVITE MEDIDAS QUE “SUENAN MÁS A AMENAZAS QUE A OTRA COSA”

El PSOE pidió este lunes al Gobierno que no tome medidas, como la del control semanal de sus cuentas, que “suenan más a amenaza que a otra cosa” porque en el clima actual dan una “sensación de agresión”.



Así se pronunció en la rueda de prensa para dar cuenta de la Permanente de la Ejecutiva, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, cuando se le preguntó por las nuevas medidas de control del presupuesto a Cataluña.

Ábalos pidió al Ejecutivo que no eche "más gasolina al fuego" ante el conflicto independentista en Cataluña. No obstante, reconoció que el PSOE está "absolutamente de acuerdo con los requisitos" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), pero el "problema” es que, el anuncio de esta medida de control semanal sonó "a amenaza más que a otra cosa".

En este sentido, el dirigente socialista argumentó que “en la aplicación de las leyes la proporcionalidad es muy importante y las amenazas deben hacerse con la suficiente prudencia".

Con el objetivo de evitar que se destinen fondos estatales para el referéndum del 1 de octubre, el Gobierno aprobó el viernes pasado que la Generalitat remita semanalmente un reporte sobre sus cuentas, como requisito para la obtención de los fondos del FLA.

PAPELETAS

Por otra parte, preguntado por las informaciones según las cuales la Generalitat ha dado ya los pasos para la compra de papeletas, Ábalos afirmó que “parece” que la Generalitat “van en la dirección” de ser usadas para el 1-O en el referéndum convocado por los independistas.

Recordó que para el PSOE ese es un “proceso absolutamente ilegal” y que tienen “que intentar que no tenga ninguna legitimidad”, porque la consulta no reúne “ninguna de las condiciones democráticas necesarias" y carece de toda "credibilidad".

En relación con este asunto, preguntado por la interlocución con el Gobierno, Ábalos señaló que no ha habido "mayor intensidad" en las comunicaciones bilaterales, y que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría informó a la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y al secretario de Política Federal del partido, Patxi López, el pasado viernes sobre la medida que había adoptado la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso