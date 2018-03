CATALUÑA. EL GOBIERNO AVISA DE QUE LA LIBERTAD CONDICIONAL ES LA “ESPADA DE DAMÓCLES” DE TURULL

El Gobierno advirtió este miércoles de que estará “muy vigilante” con todo lo que suceda en el Parlamento de Cataluña en los próximos días y consideró que la “espada de Damócles” de Jordi Turull, el posible candidato a la investidura, es que está en libertad condicional.



Desde Moncloa reconocen que Turull no simboliza el “candidato limpio” que hoy mismo ha vuelto a reclamar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya que tiene cuentas con la Justicia dentro de la causa del ‘Procés’.

“Hay una raya, y si la pasa, ya conoce la prisión”, dicen fuentes gubernamentales ante la posibilidad de que hoy el presidente del Parlament, Roger Torrent, proponga a Turull como candidato a la investidura.

Aunque son conscientes de que Turull tiene sus derechos políticos en vigor, porque “esto es una democracia”, aseguran que haber estado en privisión provisional “condiciona” y hasta “limita” su futuro como presidente de la Generalitat, si es que finalmente es elegido.

En todo caso, destacan que corresponde al Parlamento de Cataluña decidir quién asumirá la Presidencia y avisan de que el Gobierno estará, como hasta ahora, “muy vigilante” con que el proceso se haga de acuerdo a la ley.

Turull, dicen las fuentes consultadas, no deja de ser una persona de las raíces clásicas de Convergència pero de consenso, puesto que es visto como un “enlace” entre el PDECat y Junts Per Catalunya.

Apuntan a que también la “clave” en todo este proceso también radicará en quién será el vicepresidente de la Generalitat, habida cuenta de la situación judicial en la que se encuentra el posible candidato.

Turull, que fue conseller de la Presidencia en el Govern de Puigdemont y que concurrió como número cuatro de la lista en las elecciones del 21D, está en libertad condicional tras el pago de una fianza porque se le imputan tres presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por organizar el referéndum del 1-O y pasó un mes encarcelado en Estremera por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

En este escenario, lamentan que Ciudadanos no haya hecho “nada” en el Parlamento de Cataluña para reivindicar su victoria y que el líder de esta formación, Albert Rivera, se haya situado en “una posición, en la otra, en el intermedio y en el extremo”.

Ahora, remarcan las citadas fuentes, lo importante que es fortalecer la unidad del bloque constitucionalista, por lo que no entienden los reproches que Rivera hizo hoy al Gobierno en la sesión de control.

El líder de Cs preguntó hoy a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quién asumirá responsabilidades políticas por el uso de fondos públicos para el proceso secesionista en Cataluña, ante lo cual la ‘número dos’ de Mariano Rajoy le pidió que contribuya a reforzar el Estado de Derecho en vez de hacerse "publicidad".



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso