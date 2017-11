CATALUÑA. EL GOBIERNO CELEBRA QUE LOS INDEPENDENTISTAS CONCURRAN A LAS ELECCIONES DEL 21-D

Google Plus

El Gobierno de España celebró este viernes que los partidos independentistas que han aprobado una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña ahora reconozcan las elecciones autonómicas convocadas para el 21 de diciembre en virtud del artículo 155 de la Constitución e incluso hayan adelantado que concurrirán a ellas igual que en ocasiones anteriores.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, afirmó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "es una buena noticia" que los partidos catalanes independentistas hayan anunciado su intención de presentarse a los comicios que ha convocado Rajoy tras cesar al Gobierno de la Generalitat en aplicación del 155.

"Todas las fuerzas políticas han dicho que van a participar. A mí me parece que esa es una buena noticia, porque son los catalanes los que tienen que juzgar lo que ha pasado en todos estos años y el callejón sin salida al que les ha llevado el anterior gobierno" de Carles Puigdemont, dijo.

Incluso recordó que todos los partidos tienen derecho a presentarse a esas elecciones y que pueden hacerlo con los exconsejeros encarcelados por la Audiencia Nacional como candidatos, ya que "mientras no exista una condena firme que incluya la inhabilitación todo el mundo mantiene sus derechos civiles", incluido el de concurrir a unos comicios.

El ministro explicó que el propósito del Ejecutivo español al poner en marcha el 155 y convocar de inmediato elecciones autonómicas en Cataluña es "restablecer el orden constitucional" en esta comunidad y garantizar que "los servicios públicos funcionen bien y el gobierno sea de todos y no solo de unos".

Méndez de Vigo insistió en que todas las medidas que se están adoptando son "dentro del marco constitucional" que concede el artículo 155 y, a su vez, tienen presente el artículo 2 de la Constitución que reconoce la autonomía de las regiones y nacionalidades dentro de la unidad indivisible de España. "Es en ese marco que el Gobierno ha ejercido sus funciones", recalcó sobre la inmediata convocatoria de elecciones.

Uno de sus principales argumentos fue que la economía catalana se está frenando como consecuencia de estas crisis independentista y por ello deseó que la cita con las urnas del 21 de diciembre sirva para devolver la "normalidad" a la región, porque el Ejecutivo "quiere para Cataluña lo mismo que para el resto de España".

En este sentido, advirtió de que la economía catalana puede quedar "retrasada" a la vista de los datos de paro del mes de octubre, en el que ha sido la comunidad de España con mayor incremento de desempleados y con uno de los menores crecimientos de afiliación a la Seguridad Social.

Méndez de Vigo pronosticó al respecto que los partidos que se presenten a las elecciones "seguro que apostarán por propuestas concretas que devuelvan la normalidad a Cataluña". Admitió que al menos ese es el "deseo" del Gobierno para "volver a la normalidad y resolver los problemas de la gente", porque es "lo que los ciudadanos esperan".

