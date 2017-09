CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE UN “NUEVO RELEVO” EN EL INDEPENDENTISMO PARA “BAILAR EL TANGO” EN LA LEGALIDAD

Google Plus

- Advierte a ERC: “No vamos a callar porque nuestro silencio sería responsable de sus atropellos”. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, consideró este miércoles que “tienen que venir nuevos políticos en el independentismo”, es decir, “un nuevo relevo” de dirigentes que crean en el diálogo y “quieran bailar el tango" dentro del marco legal tras la consulta que los responsables de la Generalitat han convocado para este domingo.

Montserrat se encargó de defender en nombre del Gobierno la interpelación de ERC sobre la situación en Cataluña y en un discurso en el que enfrentó “lo democrático” y lo “totalitario”, señaló que lo primero es “hablar” y, lo segundo, “imponer”.

“A partir del 2-O nace una gran oportunidad para todos y cada uno de los catalanes, donde tenemos la oportunidad de acabar con la confrontación, la división y la frustración y donde pienso sinceramente que tienen que venir nuevos políticos en el independentismo, un nuevo relevo de políticos que crean de verdad en el dialogo sincero que quieran bailar el tango”, sentenció.

Dicho esto, la ministra catalana aseguró que el Gobierno de Mariano Rajoy “siempre” estará dispuesto a construir “puentes” con los líderes catalanes que defiendan el “tango” democrático que se baila en España desde 1978 con la aprobación de la Constitución.

Asimismo, advirtió a ERC de que el Gobierno central no se va a callar ante los independentistas porque el silencio también “sería responsable” de los “atropellos contra la democracia” que están cometiendo los responsables de la Generalitat de Cataluña.

Montserrat, que cargó constantemente contra los independentistas que están “humillando a todos los catalanes”, denunció que “lo más denigrante” que ha visto como madre es la utilización de “nuestros hijos menores de edad” para “promocionar el proyecto rupturista”. “¡Denigrante, denigrante!”, recriminó al portavoz de ERC, Joan Tardà.

Tardà acusó al Gobierno de “desencadenar un verdadero tsunami represivo junto a las libertades y los derechos democráticos” y lanzó un contundente mensaje al Ejecutivo de Mariano Rajoy. “Quédense con la violencia que nosotros, pueblo indefenso, nos quedaremos con las urnas y con la voluntad cívica y pacífica de votar el día 1 de octubre”, subrayó el diputado catalán.

Al mismo tiempo, emplazó a la ministra a intentar “convencer” a quienes abogan por el independentismo. “Si tanto creen en su España, si creen que es tan fantástica debería de tener muchos argumentos para podernos convencer”, agregó.

Le dio la sensación de que el Gobierno tiene “miedo” por no tener suficientes argumentos al respecto, algo por lo que Tardà apuntó que “la Republica vencerá” en Cataluña y que “lo que no es justo es que hombres y mujeres libres tengamos que sufrir”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso