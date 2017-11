CATALUÑA. EL GOBIERNO APLAUDE QUE FORCADELL DECLARARA EN EL SUPREMO Y ACATARA LA CONSTITUCIÓN

- "A diferencia” de Puigdemont . El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, dijo este viernes que “le parece muy bien” que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, manifestara ayer ante el Tribunal Supremo que no cometerá ninguna vulneración constitucional, en una declaración que accedió a prestar “a diferencia de los que están huidos de España” y los exmiembros del Gobierno autonómico que no respondieron en la Audiencia Nacional.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo, tras señalar que “la separación de poderes implica también separación de responsabilidades” para no opinar sobre los aspectos estrictamente judiciales del sumario abierto contra los exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña disuelto por el Gobierno español, se refirió a la declaración de Forcadell y sus excompañeros en el Tribunal Supremo.

El portavoz del Ejecutivo recordó que quienes están investigados por un presunto delito “tienen el deber de acudir ante el juez competente y responder a sus preguntas”, y aplaudió tácitamente que “es lo que hicieron” los excomponentes de la Mesa del Parlamento ayer en el Tribunal Supremo, “a diferencia de los que están huidos de España eludiendo la acción de la Justicia”, en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y varios miembros de su gabinete, que se han marchado a Bélgica, y también de lo que hicieron el resto de exconsejeros, que no respondieron a las preguntas que se les formuló en la Audiencia Nacional.

Además, Méndez de Vigo añadió que le “parece muy bien” que Forcadell y el resto de miembros de la disueltas Mesa del Parlamento catalán se comprometieran ante el juez a que “no van a hacer nada en presente ni en futuro que suponga una vulneración del orden constitucional”.

El portavoz del Gobierno aseguró que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña “tenía como primer objetivo la restauración del orden constitucional” y quiso interpretar que, a tenor de las últimas declaraciones de algunos dirigentes independentistas como Forcadell, esa vuelta a la normalidad legal se está llevando a buen término.



