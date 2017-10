CATALUÑA. EL GOBIERNO TIENE ESTUDIADO DESDE ABRIL CÓMO CONVOCAR ELECCIONES POR LA VÍA DEL 155

- Se trata de la tesis de Rivera, que reclama su aplicación inmediata, mientras que el Gobierno y el PSOE lo ven la última opción. El Gobierno tiene estudiado desde el mes de abril cómo poner en marcha el procedimiento para convocar elecciones anticipadas en Cataluña por la vía del artículo 155 de la Constitución, una petición en la que insiste el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y que en La Moncloa y en el PSOE siguen contemplando como último escenario y ante el supuesto de que Carles Puigdemont mantuviese su desafío al confirmar la independencia de Cataluña.

La aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, que permite suspender competencias a una comunidad autónoma, está pactada entre el Gobierno que sustenta el Partido Popular y el PSOE hasta el punto de que ambos coinciden en que éste sería el último paso para resolver la situación política en Cataluña.

Sin embargo, fuentes gubernamentales consultadas por Servimedia reconocen que la convocatoria electoral está “estudiada desde el mes de abril” y es un escenario “muy trabajado”, hasta el punto de que está “muy claro cómo hacerlo”. Consistiría en la aplicación de una forma “light” del 155 que, según altas fuentes de Administración de Rajoy, coincide con la posición que reclama Rivera.

Para este procedimiento, el Ejecutivo tiene que detallar qué competencias asume. Según fuentes socialistas consultadas por Servimedia, el PSOE estaría dispuesto a mantener su respaldo si finalmente opta por un 155 "quirúrgico", esto es, aplicar este precepto constitucional con el "único objetivo" de convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Desde el PSOE sostienen que si llegado el caso toca poner en marcha el artículo 155, éste debería ser un proceso que no supusiera ni la suspensión de la autonomía ni la sustracción de competencias “propias” de la Generalitat; sino que sería sólo y con él “único objetivo” de convocar elecciones, es decir, la fórmula legal para asumir las competencias del presidente del Govern que establece el Estatut de convocar elecciones en esta comunidad autónoma.

Desde Moncloa detallan que el proceso electoral se podría controlar por la vía administrativa, es decir, mediante la Junta Electoral Catalana y bajo la supervisión del magistrado asignado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De esta manera, no se destituiría al Gobierno autonómico, sino que sería una aplicación “light” del 155 porque sólo se asumiría la competencia que tiene el mandatario catalán para convocar las elecciones y la del consejero de interior para organizarlas.

Así, aprovechando la vía administrativa, las elecciones quedarían convocadas y supervisadas al margen de la Generalitat. El gabinete de Mariano Rajoy y el PSOE coinciden también en que este sería el último paso y desearían “no llegar a este punto”. Si bien, lo ven un “mal menor” si Puigdemont insiste en declarar la independencia de Cataluña.

No obstante, tanto en el PP como en el PSOE hay quienes no quieren llegar al escenario del 155 ni por la vía “light” o “quirúrgica” ni por la vía dura, que pasaría por destituir al Gobierno y al Parlamento autonómico para convocar unas elecciones y elegir nuevos representantes. Argumentan que este escenario sería “extremo”, “indeseable” y hasta “diabólico”, puesto que supondría que se ha llegado demasiado lejos en el pulso independentista.

Tanto en La Moncloa como en el PSOE fían ahora la situación a la respuesta que dé el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al requerimiento al amparo del artículo 155 de la Constitución, para volver a la legalidad vigente y confirmar que no declaró la independencia e indican que hay que ir “paso a paso”, apelan a la “prudencia” y “a ver qué se contesta al requerimiento”.

En cualquier caso, en el Gobierno admiten que han “perdido el vértigo” a aplicar este precepto constitucional que permite asumir competencias autonómicas. Ahora, mientras aguardan la respuesta de Puigdemont, siguen dialogando con el PSOE y Ciudadanos sobre las posibles medidas a emprender en el caso de no haya una rectificación.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso