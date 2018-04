CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE ESPERAR AL FINAL DEL PROCESO ESTRICTAMENTE JUDICIAL DE PUIGDEMONT

El portavoz del Gobierno, Ìñigo Méndez de Vigo, llamó este viernes a esperar al resultado final del proceso judicial contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, del que desvinculó al Ejecutivo pues se trata de una relación “entre autoridades judiciales”.



Preguntado repetidamente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la decisión de la Audiencia de Schlewig-Holstein, en Alemania, de dejar en libertad a Puigdemont mientras decide si lo entrega a España, pero descartando hacerlo por el delito de rebelión, Méndez de Vigo no se salió de su declaración inicial en la que proclamó que el Gobierno “respeta y acata las resoluciones judiciales”, que la euroorden la emitió el Tribunal Supremo desde la independencia judicial y que todavía hay que esperar a la decisión final del tribunal del Estado federado alemán.

El portavoz dijo que, igual que el Gobierno “nunca extrajo ninguna consecuencia” de la euroorden tramitada por el juez Pablo Llarena ni de la detención de Puigdemont en Alemania, no cree que tenga que hacer ningún comentario del comunicado de prensa en el que la Audiencia de Schleswig-Holstein avanzó que descarta el delito de rebelión por no considerar que las acciones de Puigdemont concuerden con el de alta traición que existe en ese país, que exige un nivel de violencia superior al contemplado en España.

Sí quiso recalcar que dicho tribunal alemán “ha dejado claro que Puigdemont no es un perseguido político sino un prófugo de la justicia inmerso en una causa penal” y que el Gobierno “hizo lo que tenía que hacer”; cumplió con su obligación al cesar a Puigdemont y lo sigue haciendo gobernando Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución española, mientras el Parlamento catalán muestra “una impotencia muy llamativa” a la hora de proponer “un candidato viable” a la Presidencia de la Generalitat.

A partir de ahí, comentó que la euroorden “la cursó un juez en España a un juez en Alemania” y que “el procedimiento sigue” y “está entre autoridades judiciales”. Defendió que la euroorden, en general, “ha tenido un efecto muy importante”, por ejemplo para acabar con el terrorismo de ETA, y “funciona todos los días entre países”, por lo que se negó a cuestionar su operativiad “en 24 horas”; eso sí, admitió que “luego viene la interpretación que hacen los jueces”, en una relación que acotó “entre un tribunal en España y otro en Alemania” y en la que “son ellos (los jueces) los que interpretan” .

Por lo que a él respecta, “sería pretencioso” entrar en una interpretación judicial, y, en todo caso, dijo, será la Fiscalía de la Audiencia, que sí acogió los argumentos del juez Llarena sobre el delito de rebelión, quien “tenga que decir algo”. Una y otra vez, Méndez de Vigo llamó a “esperar a ver la decisión final del tribunal” alemán y “no aventurar las hipótesis posibles”



