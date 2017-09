CATALUÑA. EL GOBIERNO ESTARÍA “ENCANTADO” DE UNA FOTO ‘A TRES’ AUNQUE LO IMPORTANTE ES EL “ACUERDO”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció este viernes que por su parte no existiría “la más mínima dificultad” en realizar una foto de unidad del presidente y los líderes de PSOE y Ciudadanos ante el desafío soberanista en Cataluña. “Estamos encantados de hacernos fotos”, afirmó, aunque recalcó que “lo importante” es que hay un “acuerdo en lo esencial”.

Méndez de Vigo hizo estas consideraciones en la rueda de prensa que ofreció en el Palacio de la Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros en la que se facultó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Transitoriedad Jurídica en cuanto se publique, que es el requisito esencial para que entre en vigor.

El PSOE considera que “el momento no es de foto”, sino de “actuar” en “defensa de la democracia y de las instituciones en Cataluña”, por lo que cerró la puerta a la foto de la unidad de Rajoy con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, ante el desafío soberanista en Cataluña, deseo que expresó ayer el máximo dirigente de la formación naranja.

A este respecto, el portavoz del Ejecutivo señaló que no le consta “ninguna reticencia de nadie” para tomar dicha foto y resaltó que Rajoy está “en contacto permanente con Sánchez y Rivera” en este momento “complicado” del desafío soberanista. “El Gobierno reitera el agradecimiento al apoyo que recibe y eso es lo que le parece más importante”, sintetizó.

“Lo importante es el acuerdo en lo esencial, es el apoyo de todos los partidos políticos que están a favor de nuestra democracia y del cumplimiento de las leyes. Por tanto, eso es lo que nos importa y vamos a seguir trabajando en ello”, arguyó el también ministro de Educación, Cultura y Deporte.

Aunque incidió en que al Gobierno central le importa “más el contenido que cualquier otra cosa”, reconoció que estarían “encantados de hacernos fotos” y que por su parte no habría “la más mínima dificultad” para que así fuera. “Pero resaltamos el acuerdo”, apostilló.

