CATALUÑA. EL GOBIERNO AFIRMA QUE “LA DECLARACIÓN UNILATERAL DE INDEPENDENCIA HA ESTADO SIEMPRE EN LA HOJA DE RUTA DE LA CUP”

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó este martes que la declaración unilateral de independencia “siempre” ha estado en la hoja de ruta del partido “más radical” y “más fanático” de Cataluña, la CUP.

En declaraciones en los pasillos del Senado, la vicepresidenta del Ejecutivo de Mariano Rajoy insistió a cinco días del referéndum del 1 de octubre que “no se va a celebrar” porque no tiene “ninguna garantía”. Tampoco tiene, dijo, “papeletas, ni censo ni protección de datos” y es una consulta que quieren imponer sin ningún tipo de “transparencia”. Explicó que el Gobierno va a continuar defendiendo los derechos de todos los catalanes “aplicando la ley, con firmeza pero con proporcionalidad”.

Después de que el PDECat asegurase hoy que la declaración unilateral de independencia no está encima de la mesa, Sáenz de Santamaría afirmó que la misma “ha estado siempre en la hoja de ruta de la CUP”, al tiempo que remarcó que no cree “que ni para Cataluña ni para España ni para nadie sea bueno nunca seguir la ruta de los más radicales y de los más fanáticos que son el último partido de Cataluña, la CUP”.

Demandó una vez más respeto a las “reglas del juego”. “A ningún Gobierno se le puede pedir, y ningún Gobierno de España lo ha hecho, que negocie fuera de ese marco constitucional”.

También dirigió un mensaje al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien le trasladó que no se trata de apoyar al Ejecutivo en la deriva secesionista, sino de “apoyar al Estado de Derecho, a la ley y a la lealtad institucional”. “Es momento para la unidad en defensa de la democracia”, resaltó.

Sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, la vicepresidenta del Gobierno dijo que el Ejecutivo “sigue negociando” para aprobar unas cuentas que traigan empleo y afiancen la recuperación. Explicó que llegarán a la Cámara cuando existan “avances” y se puedan aprobar “con éxito”.

