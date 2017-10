CATALUÑA. EL GOBIERNO REÚNE EL ÓRGANO QUE COORDINARÁ LAS COMPETENCIAS ASUMIDAS DE LA GENERALITAT

Google Plus

El Gobierno reúne este sábado a las 10.30 horas a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que coordinará por ahora las competencias de la Generalitat de Cataluña que ha asumido al amparo del artículo 155 de la Constitución española.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, presidirá el encuentro que tendrá lugar en la sede de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales.

Ante la falta de un órgano concreto para coordinar todas las medidas desplegadas, esta comisión reúne de facto a quienes harán el seguimiento. “Un órgano de coordinación como tal podría crearse, pero aún no se ha hecho”, trasladaron fuentes gubernamentales.

Tras recibir el visto bueno del Senado para aplicar el 155 y reunir al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, informó este viernes de que se ha acordado la designación de los órganos administrativos encargados de dar cumplimiento a las medidas del 155 y que los Ministerios desarrollan esta función asumiendo las correspondientes competencias de cada Consejería de la Generalitat.

Fuentes gubernamentales explicaron a Servimedia que desde hace meses se trabajaba con la idea de crear un órgano específico para controlar estas funciones al dar por hecho que el Gobierno de España asumiría las competencias autonómicas durante bastantes meses.

No obstante, como Mariano Rajoy ha convocado elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, mucho antes de lo inicialmente previsto, no se ha creado un órgano específico, ya que sólo ejercería su función durante dos meses y tendría limitada su capacidad de actuación.

