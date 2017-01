CATALUÑA. RIVERA PIDE AL GOBIERNO QUE IMPIDA UNA NUEVA CONSULTA Y NO SE LIMITE A MEDIDAS POSTERIORES

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles al Gobierno que impida la celebración de una posible nueva consulta soberanista en Cataluña y no se limite a responder después con medidas penales.

En una entrevista en Telecinco reconocida por Servimedia, Rivera se mostró convencido de que en el caso de la consulta del 9-N el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, "se comprometió" a no darle naturaleza legal a cambio de que el Gobierno permitiera su celebración.

Cree que con ello el Ejecutivo "se equivocó" porque generó un sentimiento de "desamparo" en muchos ciudadanos de Cataluña y limitó su acción a una respuesta penal posterior.

Cree con la ley en la mano esta vez tiene que impedir que se pueda celebrar una nueva consulta, amparando a los funcionarios públicos ante las presiones que puedan sufrir desde la Generalitat y advirtiéndoles de la necesidad de cumplir la ley.

Rivera defendió el diálogo entre el Estado y la Generalitat en todas las materias que estén dentro de la ley, pero insistió en que no hay "nada de qué hablar" si lo que se pretende es quitar a los demás españoles el derecho a decidir sobre lo que les afecta y "trocear la soberanía nacional".

