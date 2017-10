CATALUÑA. EL GOBIERNO CONSIDERA PROBADO QUE PUIGDEMONT “NO QUIERE DIALOGAR”

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, reconoció este miércoles que no le sorprende que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya decidido no acudir al Senado a defender su posición frente a las medidas propuestas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución. “Está claro que el señor Puigdemont no quiere dialogar”, arguyó.

Antes de comparecer en la Comisión de Educación y Deporte del Congreso se refirió así a la decisión de Puigdemont de no acudir ni este jueves a la comisión que estudia la aplicación de este precepto constitucional ni tampoco al Pleno del viernes en el que se producirá la votación.

“No me sorprende”, valoró el portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, al tiempo que consideró que con esta decisión queda “claro” que el presidente catalán “no quiere dialogar”. “Cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, porque no quiere dialogar y porque no quiere atender a los requerimientos”, sentenció.

Esta forma de proceder, continuó, se inserta en la dinámica “que hemos visto desde el principio”, desde que Puigdemont rechazara asistir a la Conferencia de Presidentes que tuvo lugar precisamente en el Senado y se negara a comparecer en el Congreso para presentar ante los representantes de la soberanía nacional su hoja de ruta independentista.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, llamó hoy a los grupos parlamentarios catalanes para comunicarles que el Pleno de la Cámara autonómica de mañana comenzará a las 16.00 en vez de a las 10.00 horas, como inicialmente estaba previsto, y hacerles saber la decisión del presidente de la Generalitat de no acudir al Senado.

