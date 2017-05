CATALUÑA. EL GOBIERNO CONSIDERA UN “ATENTADO GRAVE” CONTRA EL ESTADO DE DERECHO LA ‘HOJA DE RUTA’ DE PUIGDEMONT

Google Plus

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, consideró hoy que la ‘hoja de ruta’ independentista del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, supone un “atentado grave contra el Estado de Derecho”, algo que no se puede “permitir” en una democracia como la española.

Así lo expresó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, al ser preguntado por las palabras del presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, que instó ayer a Puigdemont a mantener la acción del Gobierno catalán en los márgenes de la ley y acudir al Congreso a explicar su propuesta.

Méndez de Vigo consideró “importantes” estas palabras, ya que el Círculo de Economía tiene “gran peso” dentro de la economía catalana. Recordó, asimismo, que también ha habido otras opiniones de juristas que han alertado de la “deriva de incumplimiento de la ley” de la Generalitat.

Remarcó que el propio Gobierno catalán ha estado “desoyendo lo que dice el Consejo de Garantías Estatutarias, desoyendo la opinión de los letrados del Parlamento y modificando el reglamento de la Cámara para hacer una especie de reforma ‘exprés’ en 24 horas”. “Todo esto es un atentado grave contra el Estado de Derecho”, arguyó.

Seguidamente, señaló que un Estado democrático “no puede permitir” este tipo de actuaciones y destacó que el Gobierno ya se ha “movido” al decir a Puigdemont dónde puede acudir a dialogar “con luz y taquígrafos”, refiriéndose a la invitación para que defienda su pretendido referéndum en el Congreso de los Diputados.

“Es una oferta que no debería despreciar el señor Puigdemont”, valoró, al tiempo que argumentó que se puede “debatir de todo” y “discutir de todo” pero de acuerdo con las reglas democráticas. “El mejor sitio es allí donde están los representantes de la voluntad popular”, insistió.

Con respecto a los escenarios que se pueden abrir para frenar un intento de secesión en España, dijo que la posición del Gobierno “no ha variado desde el principio” y es de respeto a la ley y al orden constitucional que nos hemos dado todos, ya que el artículo 1 de la Carta Magna deja claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español.

Para evitar un “atentado” contra el artículo 1 y 2, prosiguió, lo que hay que hacer es “modificarlos”, algo que “claro” que se puede hacer, ya que “sólo la Biblia fue escrita para durar mil años”. Eso sí, advirtió a Puigdemont que cualquier modificación se hará por los “procedimientos” que contempla la ley y con el aval de las Cortes Generales.

Dicho esto, abundó en que la denominada ‘ley de ruptura’ va contra el Estatuto de Autonomía que votaron todos los catalanes y recordó que el Gobierno está dispuesto a “hablar de todo”, pero mientras no sea desde “la unilateralidad” y “las imposiciones”. “El Gobierno cree que Puigdemont debería recuperar el sentido institucional”, zanjó.

