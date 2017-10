CATALUÑA. EL GOBIERNO PREVÉ CREAR UN “ÓRGANO COLEGIADO” PARA TOMAR LAS DECISIONES DEL GOVERN

El Gobierno de España prevé crear un “órgano colegiado” para “tomar las decisiones” que hasta ahora correspondían a la Generalitat de Carles Puigdemont. Dicho órgano estará integrado por las “autoridades que sean necesarias”, ya sean los propios ministros o técnicos nombrados para llevar a cabo este cometido.

Así lo expuso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante un briefing sin micrófonos en el Palacio de la Moncloa en el que explicó el acuerdo que ha adoptado este sábado el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado aplicar el artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío secesionista.

Sáenz de Santamaría reconoció que “probablemente haya que crear un órgano colegiado para tomar las decisiones del Govern” y explicó que la preferencia del jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es que los propios ministerios asuman el control de cada departamento del Gobierno autonómico.

No obstante, precisó que dado lo amplio que es el acuerdo permite también que pueda ser nombrado algún órgano o alguna autoridad ‘ad hoc’, un extremo que todavía no se ha decidido, a expensas de que recibir la autorización del Senado, que será quien a partir de ahora pilote el proceso de aplicación de este precepto constitucional.

La Mesa del Senado aprobó este sábado que una comisión específica y no la General de Comunidades Autónomas tramite desde el martes la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Este órgano aprobará el dictamen final el jueves a las 17.00 horas y lo pasará al Pleno en una sesión que comenzará el viernes a las 10.00 horas.

Sáenz de Santamaría explicó que una vez el Senado dé su “autorización” a la aplicación de las medidas, el Gobierno hará su “organigrama” final.

En el documento aprobado hoy se propone habilitar al Ejecutivo central “para la creación de los órganos y el nombramiento o designación de las autoridades que sean necesarios para el ejercicio de las funciones y para el cumplimiento de las medidas contenidas en este acuerdo”.

VETOS EN EL PARLAMENT

El Consejo de Ministros acordó hoy el cese en pleno del Gobierno catalán que preside Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña antes de seis meses, pero el Parlamento catalán seguirá ejerciendo “la función representativa que tiene encomendada”, aunque se velará para garantizar que lo haga “con pleno respeto” a la Constitución y al Estatut.

Sin embargo, mientras se mantenga la vigencia de las medidas del 155 y hasta que haya un nuevo Parlamento autonómico surgido de las elecciones, la presidenta de esta Cámara, Carme Forcadell, no podrá proponer candidato a la Presidencia de la Generalitat ni promover un debate de investidura.

El documento del Gobierno también deja bien claro que las autoridades designadas para la ejecución de las medidas del 155 no tendrán que someterse a las funciones de control del Parlament, porque “las facultades de seguimiento y control sobre las mismas corresponderán exclusivamente al órgano que designe a tal efecto el Senado”.

Además, se especifica que el Parlament podrá seguir ejerciendo “su potestad legislativa y de organización propia”, aunque “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas, ni a su presupuesto, objeto y finalidad”.

Para garantizar que es así, toda proposición de ley o enmienda se remitirá a la autoridad designada por el Gobierno para que ésta manifieste, en el plazo de 30 días, “su conformidad o no” con dicha tramitación.

