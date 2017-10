CATALUÑA. UPN Y FORO ASTURIAS DAN SU APOYO AL GOBIERNO Y COALICIÓN CANARIA LLAMA A COMBATIR EL “ODIO” ENTRE ESPAÑOLES

Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Foro Asturias dieron hoy su apoyo al Gobierno frente a las pretensiones independentistas del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mientras que Coalición Canaria (CC) llamó a combatir el “odio” tanto entre catalanes como estos compatriotas y el resto de españoles.

Estos partidos se expresaron de esta forma durante el debate en el Congreso sobre la crisis en Cataluña y sobre el hecho de que Puigdemont anunciara este martes que declara la independencia de su comunidad, pero que la suspende para negociar con el Ejecutivo central.

A este respecto, el diputado de UPN Íñigo Alli mostró su apoyo a Rajoy, puesto que su partido “siempre” ha estado en favor de la estabilidad y de la defensa de la Constitución. Además, demandó a Puigdemont que dimita “si tiene algo de dignidad política”.

Por su parte, Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, mostró su respaldo “inequívoco” y “sin titubeos” al Gobierno, los jueces y las Fuerzas de Seguridad frente a los planes de los independentistas catalanes. No obstante, demandó a Rajoy no andar con “ingenuidades” respecto a las intenciones de Puigdemont y anticiparse a sus próximos movimientos.

"CIERTAS ESPERANZAS"

Además, Ana Oramas, de CC, señaló que su partido siempre estará con las “fuerzas constitucionalistas y democráticas” y con el Estado democrático, al tiempo que expresó su preocupación por el “odio” que se detecta entre catalanes y entre éstos y otras personas del resto de España.

Por último, Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, dijo ver con “ciertas esperanzas” que Puigdemont no declarara directamente este martes la independencia y que Rajoy no haya aplicado de golpe el artículo 155 de la Constitución.

