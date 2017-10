CATALUÑA. EL GOBIERNO RECHAZA EL "CHANTAJE INACEPTABLE" DEL PDECAT Y APLICARÁ EL 155

El Gobierno de Mariano Rajoy rechaza el "chantaje inaceptable" que ha lanzado el PDeCat, al amenazar con un levantamiento de la suspensión de la declaración de independencia que Carles Puigdemont declaró la semana pasada en el Parlamento de Cataluña, y asume que a partir de este jueves será necesario aplicar el artículo 155 de la Constitución para que la comunidad regrese a la legalidad.

Así lo aseguraron a Servimedia fuentes gubernamentales después de que el Consejo Nacional del PDeCAT se reuniera este jueves por la tarde en Barcelona y trasladara a Puigdemont todo su apoyo para proclamar por completo la independencia de Cataluña en el caso de que el Gobierno pida al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite suspender total o parcialmente la autonomía de una región.

El Ejecutivo de Rajoy considera que esa reacción del PDeCat es un nuevo desafío del independentismo y constituye un "chantaje inaceptable", por lo que el 155 se considera la única salida probable a pocas horas de que este jueves termine a las 10 horas el segundo plazo concendido por La Moncloa a Puigdemont para revocar su declaración separatista.

Dado que la Generalitat sigue sin negar que se haya declarado la independencia en el Parlamento de Cataluña con la firma de un documento por parte de los diputados partidarios de la secesión del resto de España y sin revocar el contenido de ese documento, el Gobierno asume que está abocado a aplicar el artículo 155.

Las mismas fuentes recalcan que, si eso ocurre, Puigdemont será "el único responsable" de la aprobación de medidas concretas que arrebatarían a la Generalitat el control de competencias propias de la comunidad autónoma, ya que se niega a acatar la legalidad vigente y lleva una semana eludiendo atender el requerimiento enviado por Rajoy.

De este modo, el Gobierno dará este jueves los siguientes pasos para aplicar el 155 en Cataluña, para lo que tiene que convocar un Consejo de Ministros que decida las medidas a adoptar y las comunique al Senado para su aprobación, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta.

El Gobierno insiste, no obstante, en que la pretensión de Rajoy pasa por consensuar las medidas a aplicar con el PSOE y con Ciudadanos para contar con un amplísimo respaldo parlamentario. Para ello, en las últimas horas se ha reunido con el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, antes de que hoy viajara a Bruselas y esta misma tarde con el presidente de la formación naranja, Albert Rivera.

Las medidas a aprobar no se aplicarían en ningún caso en el Consejo de Ministros ordinario de este viernes, al que Mariano Rajoy no asistirá al encontrarse en Bruselas con motivo del Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE. No está descartada del todo la posibilidad de convocar un Consejo de Ministros extraordinario el jueves antes de irse o podría celebrarlo incluso durante el fin de semana una vez que regrese a Madrid.

