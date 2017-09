CATALUÑA. EL GOBIERNO RECURRE TRES LEYES CATALANAS A 48 HORAS DEL REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA

El Gobierno de España acordó este viernes la presentación de tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra sendas leyes aprobadas en Cataluña al considerar que exceden las competencias autonómicas.

Así lo anunció el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se tomó la decisión de actuar contra tres normativas autonómicas.

Méndez de Vigo explicó que las tres leyes que van a ser recurridas son la ley catalana que crea las estructuras para la puesta en marcha de una Seguridad Social en esta comunidad autónoma, la ley de medidas de protección de viviendas para personas en riesgo de exclusión social y la ley de voluntades digitales.

Méndez de Vigo explicó que el Ejecutivo intentó, en este último caso, llegar a un acuerdo con la Generalitat para no recurrir al Constitucional y pidió para ello la convocatoria de la comisión bilateral, que sin embargo no ha podido llegar a reunirse porque el gobierno autonómico de Carles Puigdemont "se ha negado".

El ministro detalló que la comisión bilateral sirve para tratar de buscar un acuerdo entre dos administraciones cuando surge un conflicto legal y lamentó que desde la Generalitat "no ha habido respuesta" al requerimiento del Gobierno y, por eso, en La Moncloa entienden que "no hay voluntad de llegar a un acuerdo".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso