CATALUÑA. EL PNV CREE QUE EL GOBIERNO NO VA POR “EL MEJOR CAMINO PARA ARREGLAR LAS COSAS”

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, consideró este miércoles que la vía adoptada por el Gobierno sea “el mejor camino para arreglar las cosas” porque no le parece “de recibo” la operación judicial que se está desarrollando en Barcelona.

Así se pronunció en los pasillos del Congreso el dirigente vasco, quién reconoció que no ven con “buenos ojos” los acontecimientos que se están produciendo en Cataluña al considerar que “la clave es que haya voluntad política”.

En esta línea, Esteban trasladó al Gobierno que “por este camino no” porque “no es la política acertada y más que nunca es el momento de la política”.

Así las cosas, el portavoz del PNV afirmó que “todo el follón institucional” y crisis en Cataluña y en todo el Estado es “muchísimo más grave” que la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De esta manera, señaló que el Ejecutivo es lo “suficientemente inteligente” como para saber que los PGE no les ocupa ahora “ni un momento” y por eso ni les han convocado a contacto alguno para negociar su respaldo a las cuentas públicas que entran en la Cámara la semana que viene.

El dirigente ‘jetzale’ apuntó que “Cataluña lo centra todo, y la gravedad de la situación” hace que el proyecto de PGE “quede muy lejano”.

Respecto a la postura del PNV ante la situación en Cataluña, señaló que van a estar “pendiente de lo que digan los partidos catalanes” y ya verán qué posición adoptan ante las reuniones “en los próximos días entre diferentes fuerzas políticas”.

