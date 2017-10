CATALUÑA. EL GOBIERNO BUSCARÁ UNA “AMPLIA MAYORÍA” SI APLICA EL 155

Google Plus

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apuntó este miércoles que se buscará una “amplia mayoría” en el Congreso que respalde la puesta en práctica del artículo 155 de la Constitución para “recuperar la autonomía” en Cataluña.

Así lo indicó Sáenz de Santamaría durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a una pregunta del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en la que le pedía detalles sobre la aplicación de este artículo de la Carta Magna, al tiempo que le daba su total respaldo.

La ‘numero dos’ del Ejecutivo trasladó a Rivera que tenga la “absoluta tranquilidad y confianza que este Gobierno hablará con su grupo parlamentario antes de poner en marcha una medida en la que queremos contar no sólo con la mayoría absoluta del Senado, sino con un amplia mayoría de esta Cámara para, entre todos, encontrar la mejor solución para Cataluña”.

Ante el apoyo de Rivera, quien dijo que “hagan lo que hagan les vamos a apoyar por defensa de la Constitución y la libertad de España”, Sáenz de Santamaría se mostró segura de que los ciudadanos agradecerán que partidos políticos como PSOE, PP y Ciudadanos “miremos por España antes de mirar por hacer oposición”.

En este sentido, la vicepresidente dijo que hasta ahora han “recorrido el camino juntos hasta aquí” y espera que “lo sigamos haciendo”, en referencia a la unidad de estos partidos en defensa de la Constitución y la legalidad ante el desafío independentista en Cataluña.

El líder de Ciudadanos cuestionó al Ejecutivo por el “plan de actuación” a 24 horas de que tengan que tomar la “decisión más importante” en la democracia española, aludiendo al vencimiento del segundo plazo del requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que activará el 155 de la Constitución.

De hecho, la vicepresidenta advirtió de que lo que haga Puigdemont será lo que provoque la aplicación o no del 155, con el que se quiere “recuperar la autonomía”, “garantizar los derechos de todos los catalanes y llevar el sosiego” a la sociedad catalana, después de que en la primera oportunidad el presidente catalán “no ha sido capaz” de responder a una “pregunta muy sencilla” cuando se le preguntó si había declarado o no la independencia.

