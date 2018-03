CATALUÑA. EL GOBIERNO SEGUIRÁ APLICANDO EL 155 SI TURULL NO TOMA POSESIÓN DE FORMA EFECTIVA

El Gobierno mantendrá activa la aplicación del artículo 155 en Cataluña si Jordi Turull no toma posesión de forma efectiva, aunque logre ser investido esta tarde como presidente de la comunidad autónoma.



Así lo explicó este jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una entrevista en TVE recogida por Servimedia.

De esta manera, el hecho de que Turull pueda ser investido presidente esta misma tarde no tendría efecto de cara a una posible entrada en prisión mañana viernes.

En cuanto a la convocatoria “exprés” de este Pleno, denunció que se trata de “una provocación en toda regla, en un proceso enormemente complicado” y añadió que “es una situación enormemente dramática para Cataluña”.

En esta línea, afirmó que “lo deseable sería que se nombrara a alguien que no tuviera un riesgo cierto de entrar en prisión”, prosiguió el titular d Fomento, quien acusó a los políticos independentistas de estar “solo pensando en ellos mismos y no en los catalanes”.

Por otro lado, criticó la labor de Roger Torrent como presidente del Parlament y le acusó de “no estar aportando normalidad a Cataluña” y de “estar provocando más tensión, más crispación y más enfrentamiento”.

De hecho, advirtió de que “aunque tratarán de responsabilizar al juez y al Gobierno” si Turull entra en prisión, Torrent será “el único responsable”.

Por último, aseguró que “lo que quiere el Gobierno de España es, en cuanto pueda, dejar de aplicar el 155 porque hay un Gobierno que respeta la ley”.



