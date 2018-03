CATALUÑA. EL GOBIERNO NO TEME ALARGAR EL 155 PORQUE REBAJA LA “TENSIÓN” EN CATALUÑA

El Gobierno de Mariano Rajoy no teme que la aplicación del artículo 155 se prolongue en el tiempo, porque considera que con este precepto constitucional reina la “normalidad constitucional” y hay “menos tensiones” en Cataluña.



Fuentes gubernamentales celebraron que haya bajado el interés por el desafío secesionista catalán, como demuestra que en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros no hubiera pregunta alguna sobre este tema, tras meses centrando el debate mediático.

Desde que el Senado diese luz verde a la aplicación del artículo 155 el pasado 27 de octubre, dicen las citadas fuentes, la “tranquilidad” y la “normalidad constitucional” se han impuesto en Cataluña hasta el punto de que cada vez hay “menos tensiones” en las calles.

Desde La Moncloa lamentan que las fuerzas políticas independentistas sean “absolutamente incapaces” de ponerse de acuerdo para conformar un nuevo Govern y creen que esto supone un “ridículo” para sus líderes políticos, que podrían pagarlo en las urnas en el caso de que se repitan las elecciones.

En todo caso, ven una “buena señal” que la situación política en Cataluña ya no capitalice el debate político y creen que se debe al éxito en la gestión de la Administración catalana en virtud de las competencias asumidas. “Llevamos cinco meses de 155 y no pasa nada”, sintetizan.

Por tanto, si el bloqueo político persiste, en el Gobierno creen que “no pasa nada” porque el 155 “seguirá”, ya que el acuerdo aprobado por la Cámara Alta dice que solo dejará de aplicarse ante la formación de un nuevo Ejecutivo autonómico.

Además, en el gabinete de Mariano Rajoy ven con buenos ojos el dictamen de los letrados del Parlament en el que se interpreta que, según el Reglamento de la Cámara, únicamente empezarían a correr los tiempos para repetir elecciones tras una investidura fallida.



