CATALUÑA. DE LA SERNA AFIRMA QUE EL GOBIERNO ACTUARÁ “DE FORMA PROPORCIONADA” A LOS HECHOS QUE OCURRAN EN CATALUÑA

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó este miércoles que el Gobierno actuará “de forma proporcionada” a los hechos que ocurran en Cataluña en función de lo que decida la Mesa del Parlament sobre la ley de transitoriedad y la convocatoria de la votación prevista para el 1 de octubre.

En declaraciones a TVE recogidas por Servimedia, De la Serna señaló que en caso de que la Mesa del Parlamento autonómico catalán decida tramitar la ley de transitoriedad y que se convoque la votación del 1 de octubre, “se pondrá un marcha un proceso profundamente antidemocrático” al que el Gobierno responderá “con tranquilidad pero con firmeza”.

En el mismo sentido se mostró al ser preguntado por la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para abordar el tema catalán. A este respecto el ministro de Fomento manifestó que “hay que esperar a ver lo que ocurre”, ya que el Gobierno no puede tomar una decisión antes de que el Parlament actúe, pero que en caso de que se convoque el Consejo de Ministros, éste actuará de manera “ágil pero no precipitada”.

De la Serna también fue preguntado por las declaraciones del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las que éste señalaba que todos los partidos presentados a las elecciones y que forman parte del Congreso de los Diputados son constitucionalistas.

El ministro de Fomento afirmó al respecto que si “el Govern y los partidos que lo soportan dan luz verde a un proceso anticonstitucional” no son constitucionalistas, y añadió en este sentido a “los dirigentes de Podemos” que afirman “como legítimo un proceso que es ilegítimo”.

En esta línea, el titular de Fomento se mostró “convencido” de la unidad y la postura “inequívoca” sobre la cuestión catalana junto a PSOE y Ciudadanos, a quienes “el Gobierno está muy agradecido” al respecto.

Por último, preguntado por los planes del Gobierno en materia de infraestructuras en Cataluña, De la Serna señaló que la inversión de unos 1.000 millones al año prevista “se está cumpliendo” y que, “al margen de los movimientos asociados a la independencia, hay un contacto más o menos habitual entre el Consejero y yo mismo o a segundos y terceros niveles”. “Una cosa es el trabajo en el día a día que estamos sacando adelante y otra cosa el proceso”, sentenció el ministro a este respecto.

