CATALUÑA. GIRAUTA DICE QUE COLAU ES “SEPARATISTA" PERO "LO QUE NO QUIERE ES QUE LA INHABILITEN”

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, afirmó este jueves en el Fórum Europa que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, “es separatista" pero "lo que no quiere es que la inhabiliten” por apoyar el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Girauta presentó la conferencia que pronunció la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, en la tribuna informativa que organiza Nueva Economía Fórum, y destacó de ella su capacidad de aunar su proximidad humana con la visión “global y estratégica” de las cosas, imprescindible en el ámbito municipal.

Preguntado en el coloquio por la posición de Colau ante el referéndum catalán, sin decidir aún si facilitará locales electorales o no, Girauta recordó que la alcaldesa reconoció haber votado un doble sí en la consulta del 9-N, y, como no la tiene “por tonta”, dedujo que podía afirmar que “es separatista sin miedo a exagerar”.

“Colau es separatista, lo que no quiere es que la inhabiliten”, interpretó el diputado. “Pero tampoco quiere que la linchen los separatistas, que están muy organizados y hostiles, no sólo en las redes sociales, frente a cualquiera que ponga en tela de juicio su quimera”.

Girauta hizo extensiva la posición de Colau a todo el entorno de Podemos y sus confluencias, lo que para él hace que este partido “queda francamente debilitado a la hora de plantearse como alternativa”, pues “no se puede aspirar a gobernar España cuando uno no tiene claro el concepto de soberanía”. Así lo demostraron, desde su punto de vista, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la propia Colau al defender la soberanía de Cataluña en la Diada.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso