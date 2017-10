CATALUÑA. LA GENERALITAT PERMITE VOTAR EN CUALQUIER COLEGIO PARA BURLAR EL CIERRE DE CENTROS

Google Plus

La Generalitat de Cataluña anunció este domingo por sorpresa que ha habilitado un sistema electrónico de censo universal para que las personas que deseen votar en el referéndum de independencia de este 1 de octubre, que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional, puedan hacerlo en cualquier colegio y evitar así el cierre de centros por las fuerzas de seguridad.

El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, explicó en rueda de prensa a las ocho de la mañana que el gobierno autonómico de Carles Puigdemont ha tomado esta decisión para aportar "a cada problema una solución" dado que el Gobierno de España ha adoptado todas las medidas necesarias para impedir la celebración del referéndum con métodos convencionales.

"Podremos celebrar, no como hubiésemos querido pero sí con garantías, el referéndum de autodeterminación, tal y como nos habíamos comprometido a hacer". "Algunos centros de votación no podrán abrir", admitió Turull, quien anunció un nuevo sistema para garantizar que el referéndum se celebre.

Explicó que los ciudadanos que encuentren cerrado su colegio "podrán votar en cualquier punto de votación que encuentren abierto" presentando su DNI o Pasaporte, ya que en cada mesa habrá un sistema para validar "un censo universal electrónico que complementará" el sistema en papel tradicional.

De este modo, destacó, habrá un "doble check de votación" para que los integrantes de cada mesa puedan comprobar que se vota "una sola vez". Además, relató que la Generalitat ha autorizado también que se vote sin sobres dado que la Guardia Civil ha incautado la mayoría de ellos y no ha dado tiempo a imprimir nuevos sobres.

