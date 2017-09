CATALUÑA. CS ACUSA A LA GENERALITAT DE MENTIR "O A MONTORO O A LOS CATALANES"

Google Plus

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, acusó este viernes a los responsables de la Generalitat de mentir sobre el reférendum o bien al ministro de Hacienda y Función Público, Cristóbal Montoro, o a los catalanes.

Lo dijo en rueda de prensa en el Parlamento catalán después de que Montoro afirmara ante el Congreso de los Diputados que puede "avalar" que la Generalitat no ha destinado ninguna partida presupuestaria a la celebración de ese referéndum, de lo cual deduce que no se podrá celebrar.

Sin embargo, dijo Carrizosa, otros responsables de la Generalitat y dirigentes independentistas, como Marta Rovira, secretaria general de ERC, aseguran que está todo previsto para su celebración.

Por tanto, sentenció, "o mienten a Montoro o mienten a los catalanes, pero no pueden estar diciendo la verdad a ambos", y dada la experiencia, se inclina por pensar que están mintiendo a los ciudadanos.

Carrizosa aseguró que queda por ver si la Generalitat sigue empeñada en "liar una performance" en el Parlamento de Cataluña para utilizarlo "como un teatro nacional" en vez de aquello que es su razón de ser: el control político del Gobierno por parte de la oposición.

