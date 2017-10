CATALUÑA. LA GENERALITAT LANZA UNA WEB DE VOTO TELEMÁTICO PARA QUIENES NO PUEDAN VOTAR

Google Plus

La Generalitat de Cataluña ha lanzado una nueva web en la que ofrece a los ciudadanos que quieran votar en el referéndum convocado para este 1 de octubre, que fue suspendido hace semanas por el Tribunal Constitucional, que depositen su papeleta de forma telemática hasta las 23.59 horas.

La web está improvisada en un blog de Wordpress con la dirección 'https://1deoctubreblog.wordpress.com' y bajo el título "Voto Telemático Referéndum 2017".

En ella se explica a quienes deseen participar que, "en caso de que no haya sido posible ejercer tu derecho al voto en un colegio electoral, puedes realizar tu voto de forma telemática hasta las 23:59 del 1 de octubre".

La web advierte de que "es necesario que utilices un carné actualizado y que el número de móvil introducido esté registrado a tu nombre" para verificar que los datos son correctos.

Este nuevo sistema improvisado por la Generalitat se ha puesto en marcha después de que la Guardia Civil tumbase por orden judicial el sistema de censo electrónico universal anunciado por el Gobierno de Carles Puigdemont apenas 50 minutos antes de que comenzara la jornada electoral.

No obstante, esta nueva web para ejercer el voto en el referéndum de independencia de forma telemática está dando constantes fallos y muestra de forma habitual mensajes avisando que "este formulario no acepta entradas".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso