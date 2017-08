CATALUÑA. EL PP ACUSA A LA GENERALITAT DE BUSCAR UNA CATALUÑA "A MEDIO CAMINO ENTRE COREA Y VENEZUELA"

El portavoz del PP catalán, Alejandro Fernández, acusó este lunes a los responsables de la Generalitat de buscar una Cataluña "a medio camino entre Corea y Venezuela, sin ninguna separación de poderes".

En una entrevista en Cope, Fernández aseguró que no habrá referéndum el 1 de octubre porque "no tendrán ni centros públicos ni urnas", aunque "habrá que ver la performance alternativa que se les ocurre". En todo caso, sentenció, "el movimiento independentista está destinado al fracaso".

Aunque no conoce el detalle de la ley con la que los independentistas quieren materializar el referéndum, cree que la información que se ha filtrado hasta ahora indica que el resultado sería "una Cataluña a medio camino entre Corea y Venezuela sin ninguna separación de poderes".

Aseguró que no le preocupa "demasiado" que responsables de la CUP anuncien que cuentan con urnas y con censo. "No es tan fácil esconder unas urnas. Las investigaciones están a cargo de las fuerzas de seguridad por si hubiera partidas ocultas destinadas a pagar todo esto", argumentó.

Por otra parte, Fernández criticó la instrumentalización que a su juicio ha hecho la Generalitat de la huelga de trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat, porque protestas así ha habido siempre pero "es la primera vez que se utiliza una para hacer interpretaciones políticas que enrarecen el ambiente".

