CATALUÑA. LA GENERALITAT ASEGURA QUE EL 73% DE LAS MESAS ESTÁN CONSTITUIDAS Y PIDE LA DIMISIÓN DE MILLO

Google Plus

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, aseguró esta mañana en una rueda de prensa celebrada en el Centro Internacional de Prensa de Barcelona que el 73% de las mesas previstas para el referéndum están abiertas y, por tanto, tres de cada cuatro están recogiendo votos.

Turull exigió la dimisión del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, como “responsable directo de la represión y violencia del Estado” vivida en las primeras horas de la jornada, que “sólo se recuerda de la época de franquismo”.

Pese a las dificultades, el portavoz de la Generalitat aseguró que la convocatoria del referéndum ha “valido la pena” e instó a los ciudadanos a seguir acudiendo a los colegios a votar de manera “cívica y pacífica”.

El conseller explicó que de las 6.000 mesas electorales previstas para la celebración del referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional se han podido constituir y están en funcionamiento un total de 4.661, a las que el Gobierno catalán pide a que se acuda durante toda la jornada en defensa del derecho a votar.

Turull denunció los “ataques informáticos constantes” a la web activada por la Generalitat para facilitar el voto y pidió “paciencia” a los integrantes de las mesas, que están tomando a mano los datos de los votantes, a la espera de poderlos introducir en el sistema electrónico.

El Ejecutivo catalán recuerda que las mesas electorales cuentan con un teléfono para contactar con un servicio de asistencia técnica que, aseguró, permitirá que “para cada problema haya una solución”. En cualquier caso, pidió “paciencia” para resolver estas dificultades.

El portavoz de la Generalitat llamó a la comunidad internacional a que “mire con atención la conculcación y violación de los derechos fundamentales”, que no es, a su juicio, “un problema interno de España, sino que es un problema de la Unión Europea”.

Destacó que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ya ha votado y elogió “la actitud y el compromiso” de las personas que están contribuyendo a la celebración del referéndum.

A preguntas de los periodistas sobre el balance de heridos durante las intervenciones de la Policía y la Guardia Civil, Turull dijo que “el mundo ha visto la violencia, pero por el momento no vamos a hacer un balance precipitado, aunque lo haremos”.

Denunció, además, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han “incumplido la orden que se había dado en la Junta de Seguridad de que sólo actuarían a petición de los Mossos y no ha habido ni una petición de los Mossos para actuar”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso