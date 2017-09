CATALUÑA. LA GENERALITAT ANUNCIA QUE NO ACEPTARÁ QUE SE SUPEDITEN LOS MOSSOS A UN MANDO ÚNICO PARA IMPEDIR EL 1-O

Google Plus

El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, anunció este sábado que la Generalitat tiene la "voluntad" de no aceptar la instrucción de la Fiscalía de que el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos coordine todas las actuaciones de seguridad frente al referéndum del 1-O, lo que supondrá decidir al respecto sobre Mossos d'Escuadra, Policía Nacional e Instituto Armado.

En una declaración institucional en su consejería, Forn consideró esta decisión una "injerencia" y un intento de "intervenir" los Mossos.

Forn aseguró que el propio Pérez de los Cobos expresó esta mañana, en la reunión celebrada en la Fiscalía Superior de Cataluña para tratar esta cuestión, que el Ministerio del Interior había decidido aplicar el artículo 45 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Este artículo habla de que todas las fuerzas policiales en España -nacionales, autonómicas y locales- deben prestarse "mutuo auxilio". Sin embargo, el consejero de Interior estimó que lo que de verdad se intenta es “dirigir desde el Estado a los Mossos d'Esquadra”.

“No aceptamos esta injerencia del Estado”, anunció, al tiempo que señaló que la Generalitat ya dispone de organismos para coordinar a los distintos cuerpos policiales que operan en su territorio. Según dijo, se trata de “un hecho inaceptable” y el propio mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ya había manifestado en la reunión que “no puede aceptar que bajo el paraguas de la coordinación pretendan dirigir” la Policía autonómica.

Forn reiteró la “voluntad” de la Generalitat de no aceptar esa decisión y quiso transmitir a los ciudadanos “mucha tranquilidad”, porque “los Mossos d’ Esquadra no renunciarán nunca a ejercer las competencias que le son propias”.

