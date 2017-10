CATALUÑA. GARZÓN JUZGA "SURREALISTA" EL VIAJE DE PUIGDEMONT A BRUSELAS

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera "surrealista" el viaje a Bruselas del presidente cesado de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y de otros miembros de su gobierno, que muestra la inexistencia de un plan definido para el día después de la declaración de independencia.

En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Garzón aseguró que le cuesta creer que ese viaje sea fruto de una "jugada maestra" para preservar un gobierno catalán fuera de España, y más bien le parece "surrealista todo lo que está pasando".

En su opinión, es una muestra de que los líderes independentistas "no tenían un plan" para el día después de declarar la independencia, algo que "se veía venir" en las últimas semanas cuando el propio Puigdemont dejaba ver que "no sabía realmente qué pasaría" llegado ese momento.

Garzón cree, de hecho, que la independencia no fue proclamada como tal porque lo que aprobó el Parlamento de Cataluña fue algo parecido a una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, en la que se emplaza al Gobierno a actuar en un determinado sentido pero que no tiene una traslación jurídica inmediata como cuando se aprueba una ley.

Sin embargo, sí ha tenido consecuencias "reales", y por ello Garzón cree que desde la Generalitat han actuado con una "enorme irresponsabilidad" y se ha generado "confusión".

Cree, por otra parte, que la personación de la Guardia Civil en comisarías de los Mossos d'Esquadra buscando información sobre la consulta del 1 de octubre entra "dentro de lo normal" del proceso jurídico del que también forman parte las querellas contra Puigdemont, sus consejeros y la Mesa del Parlamento de Cataluña.

