CATALUÑA. GARZÓN CREE QUE NO HACEN FALTA MEDIADORES INTERNACIONALES PORQUE ESPAÑA NO NECESITA TUTELA

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, rechazó este martes la presencia de observadores internacionales, como reclamó el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, porque España es un país que no necesita tutela.

“No deberían hacer falta observadores internacionales, porque no somos un país que necesite tutela”, expresó el líder de IU, una posición contraria a la que mantiene Podemos, que “apuesta por la mediación internacional para facilitar el diálogo”.

Garzón sostuvo que los mediadores “no serían necesarios”, porque “somos ya adultos y suficientemente capaces de resolver los problemas por nosotros mismos”. Agregó que el “problema” radica en las “posiciones insostenibles” que mantienen Puigdemont y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, lo que le llevó a expresar que “con estos gobernantes no vamos a ninguna parte”.

El líder de IU hace un llamamiento al diálogo en una carta que ha enviado a los líderes de los principales partidos, en la que apuesta por una república federal como parte de la solución ante la "grave crisis de Estado" que vive España.

Abogó por que se utilice el sentido común y se inicie el diálogo, ya que “no se puede responder a los problemas políticos con golpes” y tampoco vale “ni el inmovilismo de Rajoy ni la intransigencia de Puigdemont”.

El problema, dijo, es que “tenemos dos posiciones insostenibles”: por un lado, Puigdemont intentando imponer una declaración unilateral de independencia contra la mitad de la población catalana, lo que le pareció aberrante, y por otro lado, Rajoy que “no quiere iniciar el diálogo y reconocer que hay un problema catalán”.

Con este fondo, Garzón criticó que Rajoy pusiera en “primera línea de batalla” a la Policía y a la Guardia Civil, pese a lo cual no pudo impedir la votación y se dio una “imagen lamentable” para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

