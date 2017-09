CATALUÑA. GARZÓN ASEGURA QUE IU NO PARTICIPARÁ EL 1 DE OCTUBRE

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, aseguró este lunes que su organización no participará en la celebración, el próximo 1 de octubre, del pretendido referéndum de autodeterminación.

“La posición, en este momento y que tenemos que debatir el 23 de septiembre para concretarla más, es que nosotros no creemos que este referéndum solucione el problema de Cataluña y, por tanto, no vamos a participar como organización en el referéndum del 1 de octubre”.

Así lo indicó Garzón en rueda de prensa para presentar el programa de la Escuela de Verano de IU, en la que recordó la cita de esta formación el 23 de septiembre para fijar su posición ante el 1-O.

“Como organización creemos que ese referéndum, si se llega a producir, lo que todavía está por ver, no va a solucionar el problema” y “como organización no llamaremos a la participación”, subrayó.

El líder de IU se desmarcó de la posición de Joan Josep Nuet que, como miembro de la Mesa del Parlament, votó a favor de la tramitación de la ley del referéndum el pasado miércoles, que concluyó con la aprobación de la norma tras el tenso debate. Señaló que ya contaban con esa actuación de Nuet porque entra dentro de los acuerdos parlamentarios en Cataluña bajo el Grupo Cataluña Sí que es Pot.

