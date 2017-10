CATALUÑA. GARRIGUES WALKER CREE QUE LA SALIDA DE EMPRESAS ERA “NECESARIA” PARA EVITAR MALES MAYORES

Google Plus

El abogado Antonio Garrigues Walker sostuvo este jueves en el Fórum Europa que la salida de empresas de Cataluña por el desafío independentista era “inevitable” y “necesaria” para evitar “males mayores” en el plano económico.

Garrigues Walker hizo esta consideración en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que este letrado analizó la crisis catalana junto al pensador y filósofo vasco Fernando Savater.

Sobre la salida de empresas de Cataluña en las últimas semanas, Garrigues Walker dijo que es “una noticia inevitable, pero mala”. Además, se refirió a que el cambio de sede social por parte de Caixabank y Sabadell es una decisión que tiene su “lógica económica”.

En cuanto al hecho de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tampoco haya aclarado este jueves si declaró la independencia de Cataluña, Garrigues Walker apuntó que espera que el Gobierno dé “la respuesta legal adecuada”.

No obstante, defendió que si se inicia el trámite para aplicar el artículo 155 de la Constitución, se abre “un período de tiempo de unos días” en el que hay tiempo para que el presidente catalán tome la decisión de “volver a la legalidad”. No obstante, indicó que hay que asumir que la crisis existente no se va a arreglar “en dos días”, sino que será un proceso “largo”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso