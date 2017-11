CATALUÑA. CATALÁ GARANTIZA QUE EL 155 TERMINARÁ CON LAS ELECCIONES Y EL NUEVO GOBIERNO CATALÁN

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó este lunes en Bilbao que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña terminará con las elecciones del 21 de diciembre y la formación de un nuevo Gobierno catalán, incluso “aunque sea independentista”.

Durante su intervención en el 'Fórum Europa, Tribuna Euskadi', organizado por Nueva Economía Fórum, Catalá señaló que las medidas aplicadas previstas en el artículo 155 han sido ejecutadas de forma “prudente y moderada” y cree que no existe razones para la revisión de algunos de sus aspectos para su aplicación más allá de las elecciones catalanas.

El ministro recordó que este artículo de la Constitución española se ha aplicado porque ha habido una “deslealtad” constitucional al incumplir la Generalitat varios preceptos legales y desobedecer las sentencias y autos del Tribunal Constitucional, y no por la ideología del gobierno independentista.

Además, el ministro de Justicia declaró que aunque el próximo gobierno resultante de las elecciones fuese igualmente de carácter independentista, no es razón suficiente para prolongar las medidas derivadas del incumplimiento de las obligaciones estatutarias y con la Constitución que tuvieron lugar con el anterior gobierno de Puigdemont.

Añadió que “estamos explorando el artículo 155 y su aplicación” y aunque reconoció que “se pueden modificar” las medidas adoptadas y los plazos de su ejecución, la convocatoria de elecciones del 21 de diciembre y el ambiente de “precampaña” hace que no haya tiempo para plantearse un ajuste interno de estas medidas”. “No hay tiempo y no tiene sentido” dijo.

Catalá declaró que “este momento tan extraordinario y singular que estamos viviendo” finalizará cuando cuando haya nuevas elecciones y se ponga en marcha el nuevo gobierno que resulte elegido en las urnas. “Ojalá ese Gobierno, tenga la composición que tenga, se comporte con la lealtad institucional con la que históricamente se ha comportado el Gobierno de la Generalitat”, recalcó.

