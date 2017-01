CATALUÑA. GALLARDÓN CREE QUE EL INDEPENDENTISMO BUSCA CÓMO DECIR “LO INTENTÉ, PERO NO LO CONSEGUÍ”

El exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón interpretó este jueves que los independentistas catalanes “están buscando un final justificador”, que el Estado impida el referéndum para que puedan terminar diciendo con “dramatismo” a sus seguidores: “Lo intenté, pero no lo conseguí”.

Gallardón hizo este pronóstico en un acto de la Fundación FAES, y también el de que “Cataluña nunca va a ser independiente”, porque, además de que el referéndum es jurídicamente imposible, los independentistas han cosechado un “fracaso estrepitoso” en la internacionalización de sus demandas. En ese sentido, agradeció la posición que han mantenido la Unión Europea y Rusia.

El exministro advirtió, no obstante, de que “los secesionistas nunca serán conscientes del daño que han hecho a las sociedad española y catalana”, con un “desgarro que tardaremos muchas generaciones en recomponer”.

En este punto, acusó a los catalanes no independentistas de haber respondido con silencios “cómplices” a la ocupación de instituciones, medios y espacios por los secesionistas.

En su opinión, en un tema como éste “no se puede decir: ‘que lo resuelvan los políticos’”, sino que “se exigen compromisos” y “ha habido mucho silencio en una parte de la sociedad catalana”.

Por su parte, el expresidente del PP catalán Josep Piqué definió en el mismo acto el independentismo como “una forma de populismo” que da respuestas simples a problemas complejos, y lamentó que su proyecto haya sido “asumido por las instituciones de autogobierno”, por lo que ya no están “al servicio de todos los ciudadanos”.

Se quejó también de que se asuma como un coste inevitable “que la sociedad catalana se desgarrre, se divida, y que por encima de la cohesion social está un proyecto político divisivo”.

Además, defendió que “no hay democracia sin respeto a la ley”, que el derecho a decidir lo tienen todos los españoles y diagnosticó que el independentismo “está derrotado”, si bien cree que se sustituirá por la más mayoritaria reivindicación del derecho a la autodeterminación.

