CATALUÑA. CLERIES (PDECAT) PIDE A LOS FUNCIONARIOS DE LA GENERALITAT “FIDELIDAD” PERO SIN “DESOBEDIENCIA”

El portavoz del PDECat en el Senado, Josep Lluis Cleries, pidió este jueves a los funcionarios de la Generalitat de Cataluña que sigan con su trabajo manteniendo "fidelidad" pero sin cometer, en "ningún caso, algún tipo de desobediencia".

Ante la sede del Tribunal Supremo, Cleries subrayó que en determinados casos los tribunales tardan "meses y meses" en citar a los acusados, pero en esta ocasión "ha sido de hoy para mañana".

Cleries justificó la decisión del presidente cesado de la Generalitat, Carles Puigdemont, de permanecer en Bélgica y no acudir a su citación, y aseguró que todos están defendiendo las instituciones de Cataluña, unos desde allí y otros declarando.

Subrayó que Puigdemont "no se ha negado a declarar" y está a disposición de la Justicia, "en ningún caso" evadiendo sus responsabilidades ante los tribunales.

Sobre los funcionarios, les pidió que mantengan "fidelidad" a la Generalitat pero dejó claro que no desea que eso les provoque "ningún problema", por lo que no deben incurrir en "ningún tipo de desobediencia". "Aquí a la mínima que te mueves te persiguen", denunció.

