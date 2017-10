CATALUÑA. MAS NO PUEDE VOTAR PORQUE NO FUNCIONA EL CENSO ELECTRÓNICO Y UNIVERSAL DE LA GENERALITAT

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas ha acudido a votar a un colegio de Barcelona pero aún no ha podido depositar su papeleta porque no funciona el nuevo sistema de censo electrónico y universal que el Gobierno autonómico ha anunciado por sorpresa a las ocho de la mañana.

Mas llegó poco después de las diez de la mañana a la Escola Infant Jesus de Barcelona, donde hay unas 500 personas esperando para depositar su papeleta con motivo del referéndum de independencia convocado para este 1 de octubre y que hace semanas fue suspendido por el Tribunal Constitucional.

Cuando Mas llegó al colegio le informaron de que no puede votar porque el sistema informático anunciado por la Generalitat esta misma mañana para habilitar un censo electrónico y universal está "colapsado".

Los técnicos que asisten a las mesas electorales recomiendan habilitar el modo avión de los teléfonos móviles con los que se conectan a ese censo electrónico y universal, con el objetivo de que la conexión a Internet vaya más rápida. Sin embargo, el sistema parece caído y no funciona.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso